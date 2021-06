“Hay una proliferación de tecnologías ahí afuera”

De hecho, otros legisladores se mostraron tibios ante las explicaciones del Pentágono. “No, no me tenía en el filo del asiento”, confesó el representante por Vermont. Peter Welch.

“Nos tomamos seriamente el tema de estos fenómenos aéreos inexplicables debido a que se trata de la seguridad del personal militar y de la seguridad nacional de EE UU “, dijo el legislador Sean Patrick Maloney tras la sesión, según el diario The New York Post. “Así que queremos saber de qué se trata”.

