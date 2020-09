Hay que usar mascarilla con la familia

La pandemia del coronavirus no se ha acabado, a pesar de que en el país se ha logrado la reapertura de varios sectores económicos, lo que quiere decir que no se puede bajar la guardia en el tema y es importante seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

Ahora bien, muchos dirán que usan mascarillas y se lavan las manos al momento de salir al supermercado o viajar en transporte público, pero qué pasa con las visitas a familiares y amigos. ¿Son ellos inmunes y por eso no usamos las mascarillas en sus casas o en reuniones?

Para la doctora Ililiane Valdez, parte del equipo técnico de la Dirección General de salud del Ministerio de Salud, hay un error con el uso de las mascarillas muy frecuente y que puede hacer la gran diferencia.

“El uso de las mascarillas debe hacerse en todos los entornos, el único momento en donde no se usa es en la burbuja familiar, es decir, con quienes vivimos, a menos que haya una persona enferma o una visita. Es un error no usar la mascarilla cuando visitamos a una persona cercana y es que no sabemos si ella ha estado expuesta o nosotros en el camino. La recomendación es cada vez que salgan de casa mantengan la mascarillas, independientemente la familiaridad, por eso se recomienda evitar fiestas, porque en algún momento uno se va a quitar la mascarilla así sea para comer, y de seguro no se guarda la distancia”, agregó la especialista.

España es uno de los países que marca tendencia por la cantidad de nuevos casos, según estudio, las personas no usan bien las mascarillas.