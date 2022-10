Belén, una reconocida psicóloga, reúne a Diego, Lucía y Matías veintiún años después de que su amistad, su pequeña “tribu”, se rompiera tras la muerte de Adrián, el benjamín del grupo. Su reencuentro, que tendrá lugar en Ajo, un misterioso pueblo cántabro, les hará atravesar un torbellino emocional y marcará sus vidas para siempre en Las olas del tiempo perdido (Planeta), la última novela de Sandra Barneda. En sus páginas, la periodista defiende que hay amistades que, como “el amor”, sobreviven porque “hay cosas que ni el tiempo ni el mal son capaces de erosionar”.

¿Y cuándo una amistad deja de ser ‘tribu’?Cuando ya no hay nada que decirse. A veces vivimos más del recuerdo que del presente, y las amistades no tienen que ser eternas. Hay tribus que llegan en un momento de tu vida y después hay que soltarlas, porque pesan.

Sandra Barneda posa con su última novela, ‘Las olas del tiempo perdido’. CARLOS RUIZ B.K.

Adrián leyó durante casi toda su existencia la misma frase en un vaso: “La vida empieza a los 40”. ¿Está de acuerdo?Yo creo que sí, sobre todo porque te planteas que puedes estar llegando al ecuador de tu vida. Entonces echas la vista atrás y dices ‘ostras… a ver qué pasa’.



Al respecto de esto, usted escribió esta frase en Instagram: “Cuánto tiempo me ha costado mirarme. ¡Media vida!”.La vida, desde luego, es una evolución con uno mismo. Y las soluciones no están fuera, sino dentro de ti. Entonces, sentir que voy creciendo y me voy quitando capas de cebolla, miedos… me permite hacer nuevos viajes.



¿Recuerda un momento concreto en el que se dijera ‘tengo que romper’?

¡Muchos! Metafóricamente, hay que morir muchas veces para vivir intensamente.

En 2020 fue nombrada finalista del Premio Planeta por Un océano para llegar a ti. ¿Esto le ha hecho sentir presionada?No he sentido presión, fíjate. El premio Planeta te puede cambiar la vida, pero si me manejara por la ambición de ganar creo que no sería capaz de escribir una línea. Siempre me pasa lo mismo: siempre me pongo nerviosa cuando acabo la novela. No sé si va a gustar, cómo va a ser recibida… Pero durante el proceso me meto profundamente en la escritura y no hay nada más.



Paralelamente a su trabajo como escritora, trabaja en televisión. Ha presentado la nueva edición de La isla de las tentaciones. ¿Por qué las parejas se rinden tan rápido en su objetivo de salvar sus relaciones?El amor es tan frágil y tan fuerte a la vez… Una amiga mía que es psicóloga dice que las parejas son iguales que las plantas. Cada una es distinta y tienes que saber qué es lo que necesita en cada momento: luz, que la riegues cada día… Si miráramos el amor desde ahí y no como algo estático, probablemente duraría más. Entendemos el concepto de pareja o de amor en analógico y vivimos en una sociedad digital. Hay relaciones que no encajan y que se vuelven frágiles, se rompen.