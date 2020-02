‘Hay que hacer un relevo generacional rápido’

No, ella tiene la responsabilidad con la Sub-20 y yo estaré con Sub-17. Lo que hablamos es que ella al final me va a dar su evaluación y junto a la comisión de selecciones, se le tomará referencia sobre qué jugadoras están para el nivel de la selección mayor.

Esos son conceptos viciados por las redes sociales, rumores. No puede haber algún tipo de problema en la relación cuando llega una persona y no las conoce. Una vez concluyan con sus ligas, las vamos a estar llamando y nos vamos a reunir con el departamento de selecciones para ver cuáles son sus objetivos con la selección nacional y sé que no van a desistir de participar en un proyecto que la federación tiene como uno de sus más importantes.

You May Also Like