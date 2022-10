“Hay que hablarlo, pero hoy no”

Eso sí, posteriormente valoró los acontecimientos que afectan al equipo dirigido por Jorge Vilda, causantes de la renuncia a la selección de 15 futbolistas. La catalana fue preguntado por ello en una rueda de prensa posterior, y dio su opinión, aunque descartó profundizar en el tema. “Lo único que voy a decir hoy de la Selección es que es un tema que me pone muy triste, que creo que hay que hablarlo , pero pienso que hoy no es el día porque es de celebración”, sentenció.

Por último, la gran estrella del fútbol español habló sobre lo sufrido desde que se rompió el ligamento cruzado , un momento del discurso en el que cambió al inglés para agradecer a France Football y a la Federación Inglesa , deslizando una crítica entre líneas a la española. “Gracias a France Football y a los miembros del jurado. El 5 de abril me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente, que fue la Eurocopa. Mi más sincera enhorabuena a la federación inglesa por la organización que tuvo por la Eurocopa y por cómo están teniendo ese impacto en el fútbol femenino en ese país. Son un ejemplo por cómo lo están haciendo”, sentenció.

Las primeras palabras que pronunció desde el escenario, en castellano, fueron de celebración y de agradecimiento a sus compañeras . “Estoy muy feliz de volver a estar aquí. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse yo misma intentar mejorar este año para ponerlo al servicio del equipo. Por supuesto verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras esto no sería posible “, expresó.

