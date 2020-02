“Hay que evitar el ‘gap digital'”

En su opinión, es importante “ evitar la exclusión y la discriminación de personas que no pueden o no son capaces de dominar el ritmo de la tecnología”, con el objetivo de evitar extralimitaciones y abusos. La finalidad es disfrutar de los beneficios de la inteligencia artificial con unas bases éticas y democráticas y que las administraciones se comprometan a que nadie quede descolgado a causa de la IA.

