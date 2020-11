Hay que despolitizar el deporte

Diferentes proponentes, han presentado a la Asamblea Nacional numerosas propuestas de ley, con el objetivo de lograr este propósito, sin embargo, son declaradas no viables y rechazadas, alegando que la iniciativa es inconstitucional y no se le puede privar a nadie que forme parte de las juntas directivas de federaciones deportivas.

Actualmente, se permite que las federaciones deportivas estén comandadas por políticos, algunos que nunca tuvieron nada que ver con el deporte al que se adhiere la federación, y lamentablemente sus intereses han estado muy por encima del interés por los atletas y por el crecimiento del deporte en general. Esto no solo sucede a nivel de federaciones, sino también a nivel de dirigencias provinciales, en donde son los políticos quienes se aferran a los cargos directivos. Como ejemplo, el deporte de mis amores, el beisbol, que ha sido el más politizado en los últimos tiempos y, que tanto a nivel de la FEDEBEIS como del provincial, no se ha escapado de la corrupción; igualmente sucede con la Federación Panameña de Natación (F.P.N.), entre otras que ya han sido investigadas por supuestas irregularidades en aportes económicos.

