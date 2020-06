¿Hay peligro por lavarme las manos con gel hidroalcohólico antes de ponerme a tomar el Sol?

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de mantener una correcta higiene de manos mientras se toma el sol? Lo ideal es utilizar jabón y agua. Se recomienda el uso de jabones neutros o syndet “formulados para respetar la barrera cutánea y no resecar la piel y dejar los geles de hidroalcohol únicamente para cuando no haya más remedio”, explican los dermatólogos del Grupo Pedro Jaén. Cabe recordar que para que la piel sufra menos es aconsejable utilizar agua tibia para su lavado, secarlas de forma correcta y utilizar crema hidratante.

Por esta razón, no recomiendan el uso de geles hidroalcohólicos al acudir a la playa o a la piscina y estar expuestos a la radiación solar, “ya que podríamos sufrir dermatitis irritativa de contacto, irritación de la piel que se manifiesta con picor, enrojecimiento, sensación de quemazón y descamación, aunque no quemaduras solares”, aclaran.

Por otra parte, estos geles se formulan con glicerina para que no se necesite agua ni aclarado al aplicarlo fuera de casa. Sin embargo, “tienen el el inconveniente de que, al no evaporarse tan rápido como otras presentaciones más líquidas y aunque la glicerina es hidratante, el alcohol permanece más tiempo en la piel “, añaden desde el Grupo Pedro Jaén.

Hasta ahora no han relacionado el uso de estos geles con reacciones de fotosensibilidad, pero “si estas ocurren, debe pensarse que el producto lleva algún tipo de sustancia adicional que no es necesaria para el efecto antiséptico”, añade.

