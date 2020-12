“¿Hay pandemia ya? ¿Hay que vacunarse?”

El entrenador español siguió insistiendo en Twitter, exponiendo varias preguntas a raíz de las supuestas palabras de Yeadon. “¿A qué expertos hacemos caso? ¿Hay pandemia o ya no? ¿Hay que vacunarse o no? ¿Hay efectos secundarios graves de las vacunas?”, añadió. “ Es muy difícil entender lo que está pasando si no nos explican bien “.

El exdirectivo de la farmacéutica, Michael Yeadon , habría asegurado que “ la pandemia ya ha terminado ” y que “ no hay necesidad de poner vacunas “. No obstante, pese a que varios portales se han hecho eco de estas declaraciones, estas se atribuyen a ‘ fake news ‘.

