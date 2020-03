‘Hay muchas preguntas sobre el coronavirus sin respuesta’

El cuadro clínico es diferente al de un resfriado común, porque no hay tanta congestión nasal ni cambios en la voz, lo que realmente padece la persona es tos y fiebre, mientras que los pacientes que se agravan llegan a desarrollar neumonía. El periodo de incubación del virus está estimado entre 2 a 14 días, pero hay literatura que indica que hay personas que desarrollan la enfermedad en más de 14 días; no es un denominador común.

No hay certeza. Además, otros coronavirus que causan resfriado circulan en Panamá y países tropicales. Hay muchas preguntas sobre el coronavirus que aún no tienen respuesta, y menos evidencia científica.

Hay varias posibilidades. Una es que tardaron en recibir viajeros infectados, y la otra es que no los habían identificado aún, ya que no todos los países pueden hacer el diagnóstico de laboratorio, para ello deben enviar las muestras al extranjero y esperar los resultados. Tengo conocimiento de que son varios los países de Centroamérica en donde se han estado realizando pruebas de casos sospechosos, y los resultados han sido negativos a coronavirus.

