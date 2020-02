Hay muchas ganas, pero no plata pa’l cine en Panamá

Además, en mi experiencia, a veces no es fácil, sabes que siempre me escogen como el padre, el gringo o el político por mi estructura, mis ojos azules y mis 1,92 de altura”. Leo Wiznitzer, actor y productor panameño.

“Me gusta convertirme en otra persona, que haga cosas que yo no haría y no tengo que pagar las consecuencias de hacerlo, eso es lo que adoro de actuar.

A pesar de ello, hoy abre sus horizontes y busca un espacio como productor, aunque con la certeza de que lo hace por pasión porque sabe que aún no es bien retribuido económicamente, pero eso no lo limita, porque lo puede presentar en el extranjero.

“Mi primera obra fue Romeo y Julieta en 1966, luego me casé y tuve dos hijos. Tengo hasta un título en arquitectura, porque llegó un momento que esto no daba nada por allá por el año 1986 y había que pensar en la familia”, resaltó Leo.

Para Haslam Ortega , productor con más 12 de años en la industria de los audiovisual y la publicidad en Panamá, a penas se empieza a caminar en el negocio del cine. “Actualmente no me parece rentable el negocio del cine, debido a que el público no está acostumbrado a consumir películas locales y en todo caso a las que mejor les ha ido son a las del género de comedia”, agregó Ortega. Por ejemplo, Chance de Abner Benaim. Además resaltó que urge más apoyo del gobierno, lo que podría ponernos en la mira de todos como lo están algunos países de la región.

