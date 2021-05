‘Hay Martinelli para rato’, asegura el ex mandatario tras ser operado de la columna

El también presidente del partido Realizando Metas (RM) dijo además que espera poder estar en circulación muy pronto. “Les doy las gracias a todos los que me desean el bien y a los que me desean el mal yo le deseo el bien”, exclamó.

“Aquí estoy en el Hospital Punta Pacífica, me operaron de tres vértebras que estaban afectadas, yo pensé que era una, son tres, afortunadamente salí bien para todos mis haters; hay Martinelli para rato”, afirmó el ex mandatario tras la operación en un video difundido por su equipo de prensa.

