“ El placer fue más intenso, porque fue el primer trofeo de mi carrera . Llegué al Lille a los 14 años, luego me uní al primer equipo, pero no fui el único. Otros como Cabaye o Debuchy entraron en el club. Diez años después, todavía hablamos de ello”, resaltó.

Cuestionado por el impacto de los grandes jugadores en los partidos más importantes, Hazard afirmó: “ En el Lille, en el Chelsea, en la selección o en el Real, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto . Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más”.

You May Also Like