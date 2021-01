“Hay gente en mayor riesgo y que la necesita más”

Es el caso de Jose Mourinho , quien al ser preguntado por este tema, tuvo claro que los futbolistas no son prioritarios. “ No estoy de acuerdo . Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo conmigo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas “, comenzó diciendo el portugués.

Sean Dyche, entrenador del Burnley, equipo de la Premier League, se mostró a favor de que el fútbol tuviera prioridad en este sentido, “por todo el dinero y el bienestar que genera”. Sin embargo, esta no es una opinión generalizada en este deporte, puesto que ya han salido otros colegas que no comparten su punto de vista.

