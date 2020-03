Hay dos opciones de terapia para combatir el coronavirus

El avance de la pandemia de Covid-19, transmitido por el virus SARS-CoV-2, ejerce una presión fuerte sobre la ciencia. La búsqueda de tratamientos mediante fármacos ya aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y la Agencia Europea Medicamentos (EMA, por sus siglas inglés), es la opción más rápida de respuesta ante la falta de una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Por el momento, la esperanza está puesta en la hidroxicloroquina, LPV/r (lopinavir reforzado con ritonavir), o un combinado de ambos, para tratar la infección por coronavirus.

El Ministerio de Salud (Minsa) en la Resolución No. 329 de 18 de marzo de 2020 sobre el consentimiento informado para iniciar el tratamiento por la enfermedad Covid-19, deja por sentado que la opción para todo paciente con coronavirus son esos fármacos.

La hidroxicloroquina, un medicamento que pertenece a los antimaláricos, es utilizado para prevenir y tratar los ataques agudos de malaria. También se ocupa para tratar lupus eritematoso sistémico y discoide y la artritis reumatoide en pacientes que no han mejorado con otros tratamientos.

Mientras, LPV/r es un antirretroviral del grupo de inhibidores de la proteasa y se utiliza para la terapia combinada antirretroviral activa de adultos y niños con infección de VIH o sida.

Estudios y autorización

Hay estudios científicos en marcha referente a los fármacos que el Minsa recomienda a los pacientes con coronavirus.

Sobre la hidroxicloroquina, un estudio publicado por el biólogo Didier Raoult, del Instituto Mediterráneo de Infecciones en Marsella, Francia, reportó que el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina fue eficiente en pacientes en China con Covid-19; al analizar la combinación de hidroxicloroquina con azitromicina (un medicamento para infecciones bacterianas), también se tuvieron resultados positivos.

La investigación indica que 20 pacientes confirmados en Francia con la enfermedad Covid-19 se incluyeron en un protocolo de prueba de la hidroxicloroquina con azitromicina desde principios de marzo.

Hasta el pasado 16 de marzo, los pacientes recibieron 600 miligramos de hidroxicloroquina diariamente y se añadió azitromicina al tratamiento, y las 20 personas voluntarias que participaron en la investigación, mostraron una reducción significativa del virus.

Se trata de fármacos que se encuentran disponibles en el mercado mundial y se perfilan como una vía para enfrentar el coronavirus.

La investigación señala que a pesar de la pequeña muestra de 20 pacientes con Covid-19 que recibieron el tratamiento, se estableció que la hidroxicloroquina es asociada significativamente con la reducción, incluso desaparición de la carga viral en pacientes con la enfermedad y, además, su efecto es reforzado por la azitromicina.

Mientras, un estudio publicado por la revista científica The New England Journald of Medicine sobre el tratamiento con lopinavir-ritonavir con una muestra de 199 personas, de las cuales a 99 se le suministró esta mezcla, arrojó que en pacientes adultos hospitalizados con la enfermedad Covid-19 grave, no se observó ningún beneficio con la terapia de medicamentos contra el VIH.

El documento indica que ensayos futuros en pacientes con enfermedades graves pueden ayudar a confirmar o excluir la posibilidad de un beneficio del tratamiento.

Efectos adversos

Las investigaciones plantean que ambos medicamentos tienen efectos adversos, por ejemplo, la hidroxicloroquina causa problemas gastrointestinales, cefalea, pérdida de apetito y erupción en la piel. En el caso de LPV/r, también se presentan problemas gastrointestinales, específicamente dolor de estómago, náusea, vómitos, entre otros.

Los fármacos han sido utilizados en pacientes de China, Corea del Sur, Estados Unidos y Francia, e, incluso, los estudios dan cuenta de su nivel de efectividad.

Ante este escenario, es que el Minsa en el formulario de consentimiento de los pacientes plantea que “es una combinación que es utilizada, y no pretende curar la enfermedad en su manifestación más grave, sino frenar los contagios de una forma sencilla y accesible y que cada persona infectada deje de ser infecciosa en menos días y acortar el período de infección”.

Y es que científicamente existe poca experiencia en su uso; los datos que existen son para otros patógenos virales con resultados mixtos. Estas recomendaciones están sujetas a cambios basados en evidencia científica que vaya surgiendo.

En ese sentido, el exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y miembro del Comité Asesor por Coronavirus del Minsa, Javier Nieto Guevara, sostuvo que son terapias experimentales y utilizadas en casos puntuales.

Por su parte, la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá (UP), Rosa Buitrago, indicó que la investigación en estos momentos a nivel mundial se enfoca en tratar de encontrar el o los tratamientos efectivos, por lo que el uso de fármacos que tengan la aprobación representa una ventaja, porque los estudios que deben realizarse son mucho más cortos.

Añadió que el lopinavir y el ritonavir ya han demostrado eficacia en otras infecciones por otros tipos de coronavirus.

Por ello, una de las estrategias que se está utilizando en este momento es permitir el uso de moléculas que ya han sido aprobadas en otras indicaciones, que están disponibles en el mercado y de cuyo perfil de seguridad se tiene información.

Buitrago aclaró que para que un fármaco pueda ser utilizado en una indicación específica debe pasar por un proceso riguroso de aprobación que normalmente dura años.