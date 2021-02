“Hay discriminación contra los hombres ricos”

“También hay discriminación hacia los hombres ricos. Inmediatamente piensas que porque alguien es rico, puede que no sea una buena persona, que podría ser alguien materialista… o podría ser alguien que no lo hace “, dijo Hayek. “Podría ser alguien con valores, o podría ser alguien que es incluso estúpido o que no se lo merece o que para tener mucho dinero hizo el mal, hay todas esas ideas preconcebidas y las escuché, por desgracia”, se quejaba la actriz.

“Cuando me casé con él todo el mundo dijo: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero’. Y yo pensaba ‘sí lo que quieras, perra. Piensa lo que quieras’. Quince años después estamos juntos y estamos muy enamorados. Y ya ni siquiera me ofendo, digo, ‘sí, lo que quieras'”.

“En las imágenes no puedes atisbar la magia que hay en él. Me ha hecho convertirme en una persona mucho mejor y crecer de una manera buena y saludable”, decía la actriz, a la que le preguntaron por las habladurías sobre el dinero de Pinault.

