¡Hay descontento!, se suman al rechazo del levantamiento gradual de la ley seca

La vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujer (Conamu), Itzel Torres, indicó que este colectivo mantiene un rotundo no al levantamiento de la ley seca.

En medio de esta cuarentena, las mujeres en estado de vulnerabilidad han seguido siendo víctimas de violencia y lo más probable es que con el levantamiento gradual de la ley seca, las estadísticas se van a disparar.

Torres señaló que hay informes estadísticos que apuntan a que aproximadamente se registran más de 80 casos diarios de violencia de género en el país.

La activista de derechos humanos recalcó que en muchas ocasiones las cifras de denuncias no coinciden con la realidad, puesto que no todas las mujeres tienen ese acceso a formalizar una denunciar o la confianza para pedir ayuda.

“Una cosa es la orientación que se le puede ofrecer a una mujer maltratada y la otra la posibilidad de que cada uno de esos casos se concrete”, acotó.

También recordó que durante esta pandemia, las autoridades han informado de que los casos se siguen registrando e incluso algunos han llegado a femicidio.

“No todas las mujeres salen a denunciar. Al menos pueden llamar a las líneas de auxilio. Si no tienen como salir de sus casas, que recurran a ser asistidas por personal especializado. No se sujeten a esperar el día y la hora, de acuerdo al número de cédula, para buscar ayuda. Tenemos muchos policías en las calles y autoridades. Seguramente si exponen el caso, les van a ayudar. No se limiten al día y la hora. Estamos viendo que el levantamiento de la ley seca no es nada favorable”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que durante la cuarentena hubo grupo de juegavivos que compraron licor. “A quiénes estamos engañando. Ojalá esto no sea un retroceso. Reiteramos un rotundo no al levantamiento de ley seca. Ojalá no nos estemos equivocando”, sentenció.