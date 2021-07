“Hay cosas con las que no se debe jugar”

Y este feo detalle tampoco le gustó a Terelu, quien ha querido salir en su defensa: “Vi cómo la llamaban gorrona en su programa y pensé que era una broma de Socialité. Me pareció muy feo que la dirección de este programa , de la que no soy santo de su devoción, haya hecho esto con su presentadora “.

“ A partir de ahora me traeré yo mis propios bolis , para que no me acuséis de gorrona ninguno de los compañeros”, dijo la presentadora visiblemente enfadada .

Terelu Campos no duda en usar su blog para pronunciarse sobre algunos temas sobre los que, en Viva la vida, no suele hablar. Si hace poco se pronunció sobre la tensión entre su hermana y su hija, ahora ha querido dirigirse directamente a María Patiño , su excompañera de Sálvame.

You May Also Like