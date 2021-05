‘Hay comunidades que empezaron o coquetearon con los narcotraficantes’

Es muy difícil cuando ellos hacen acopio de sustancias ilícitas que luego transportan en carros de doble fondo, ellos no tienden a ser muy obvios. El modo de ocultamiento y protección de los acopios de droga son en pequeñas cantidades, no pasan de una tonelada, por lo general son 500 kilos, si los guardan los tratan de sacar rápido y puede ser en cualquier lugar, en una barriada, en el piso de la casa, en un edificio.

Se está viendo. Mire lo que le dije sobre el alijo de cocaína que neutralizamos a 335 millas náuticas, fuera de nuestro mar territorial, posiblemente esa droga no iba con destino a Panamá, sino a otras latitudes, y ahí es donde nosotros contribuimos a la seguridad colectiva porque este tipo de incautaciones de gran escala posiblemente no llegarían a Panamá. En ese decomiso se contaron 6,138 paquetes, al llevarlos al peso del laboratorio se totalizó en 6,752 kilos. Esta cifra es el total de enero a la fecha.

En este momento, iniciando esta reunión bilateral hace unas semanas, no hemos podido establecer contacto por la situación de orden público que viven los vecinos. En este momento ellos están dirigiendo sus acciones a controlar o contener y llegar a un acuerdo de paz y bienestar para sus ciudadanos. Comprendemos esta situación y por lo menos no los estamos presionando. Sin embargo, hemos visto una reducción en los flujos migratorios irregulares en Panamá precisamente porque las rutas de acceso a territorio panameño están bloqueadas por motivos de la protesta.

Es una cifra difícil de decir, hay personas que dicen que vieron un cadáver a tres días o cuatro días de la ruta, muchas veces eso es del lado colombiano por lo que no tenemos acceso a buscar el supuesto cadáver. Sin embargo, en los seis años que hemos atendido a los migrantes, hemos hecho un levantamiento de 25 cadáveres, muchas veces mueren por inmersión. Por más que les decimos que no crucen la selva, o que lleguen a un punto de tránsito internacional y presenten su caso a un punto oficial de tránsito, como un puerto o aeropuerto, y a través de las leyes migratorias, muchos son victimizados por traficantes que les prometen una forma más fácil de cruzar la selva, y es al contrario, es mucho más difícil.

Esta modalidad de niños no acompañados surge en diferentes formas. Algunos son adolescentes, jóvenes entre 15 y 17 años que de alguna manera lo hacen por cuenta propia; hemos tenido casos de ecuatorianos, de Nepal, Bangladesh, que han caminado solos. Cuando son del continente americano, en este caso cubanos o haitianos, informalmente van acompañados de la familia y sucede que, en el camino del cruce de Colombia a Panamá, por ser un área inhóspita, los padres se retrasan y los encargan a amigos que han conocido en el recorrido, o que vienen desde su país de origen. Cuando llegan a Bajo Chiquito, la primera comunidad receptora, ellos informan de inmediato que traen un niño que no es de ellos, o los agentes de fronteras conversan con los adolescentes y de inmediato se hacen los enlaces con la Secretaría Nacional de Niñez y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos de la mano con la Policía de Menores quienes los resguardan hasta que son entregados a sus padres o al Senniaf.

