‘Hay cierta indiferencia hacia el migrante’: Hugo Torres, obispo de Apartadó

“Esta semana llegaron a Darién entre 2 mil y 2 mil 400 personas. La migración es un derecho humano y estas personas no salen de sus países porque quieren. Hay que ser empáticos con el migrante. Nosotros somos dignatarios de convenios migratorios y es imposible cerrar la frontera con Darién. Además, no se puede poner a un policía en cada metro de la frontera”, aportó el defensor del Pueblo, quien cree que Panamá debe seguir jugando su rol de proteger y respetar los derechos humanos de esta población.

“En los últimos 15 días han pasado cerca de 4 mil 290 menores de edad. Esta es una población en alto riesgo, de manera particular quienes viajan no acompañados, dado que se exponen a peligros adicionales como la trata o la explotación sexual comercial”, acotó.

“Diariamente están saliendo desde Necoclí hasta mil 200 migrantes, para llegar a Capurganá y luego cruzar la selva. No obstante, la caravana parece no tener fin porque a diario hay hacinamiento”, dijo Torres a este medio.

