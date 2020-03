“Hay cansancio y nervios entre los profesionales”

Los expertos coinciden en señalar que mitigar la crisis del coronavirus pasa por la contención para evitar así un colapso de los servicios sanitarios. La clave está en lo que se conoce como “frenar la curva”, es decir, evitar el contagio de muchos pacientes en poco tiempo.

El problema radica en que los hospitales de la Comunidad de Madrid, región en la que se registran la mitad de los casos, viven ya desde hace días una situación de saturación que dejan patente tanto enfermeros como doctores. Ángela Hernández, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), así lo constata.

¿Cómo están trabajando en los hospitales? Hasta hace un par de días, manteniendo la actividad habitual y además haciendo frente al coronavirus, lo que ha supuesto una sobrecarga importante para los médicos de Urgencias. Ahora ya no se puede mantener toda la actividad. Hay que restringirla para dar cabida a quienes llegan con coronavirus. Desde el jueves se veía venir que iba a más y que requiere recursos concretos, como son camas para ingresos y para la UCI. Los médicos están como siempre, dándolo todo, pero hay cansancio y nervios.

¿Tienen medidas de protección suficientes? Están escaseando y no hay coordinación para que donde faltan se suplan con sitios que no están tan mal. Tenemos 34 hospitales públicos en Madrid y la situación no es la misma en todos, pero se ha producido una planificación hasta hace poco. Hoy ha salido un protocolo, que tenía que haber estado hace semanas.

¿Qué establece ese protocolo? Las medidas de protección que debemos tomar en cada lugar y situación: en triaje, enfermería, en las actuaciones, cuando estás atendiendo al paciente, cuando estás pasando visitas… Es lo que queríamos desde el principio, que esté adecuado a la realidad de los medios que existen.

¿Se está llegando tarde? Desde hace dos semanas pedimos planificación y desde la pasada, más medios, como un teléfono específico para profesionales ya que el que se ha facilitado para toda la crisis está colapsado. También exigimos ir un paso por delante. Mirándonos en Italia seguimos por detrás. Seguimos hablando de Madrid cuando deberíamos hablar de España y de la UE.

La Comunidad habla de 1.658 contrataciones. Ha mantenido las de 707 profesionales por el plan de gripe pero no desglosa en qué categorías. Sabemos que los médicos eran pocos. Y cuentan que por la crisis se harán 951 pero de nuevo sin desglosar. La información de la Consejería de Sanidad es muy escasa. Otras comunidades dan cifras de médicos y de personal sanitario afectado pero en Madrid no nos las están dando, ni a los representantes de los médicos ni tampoco a los medios.

¿Cuál es su nivel de preocupación? Respecto al virus a nivel personal yo soy una persona joven y sin patologías. El virus afortunadamente no es muy peligroso. Es más peligroso que la gripe porque provoca más ingresos y más necesidades de recursos, como la UCI y respiradores, pero no es el SARS o el MERS por fortuna. Tiene un índice de mortalidad que, sin ser desdeñable, no es alto. El problema viene desde un punto de vista poblacional. Lo que me preocupa como profesional médico es que no se estén tomando a tiempo las medidas que se tienen que tomar para que no se infecte mucha gente en muy poco tiempo y se sobrepasen las capacidades que tenemos en el sistema sanitario.

El denominado pico de la curva epidémica. Llevamos semanas hablando de ella. Probablemente nos contagiemos muchos, ese no es un problema en sí mismo, el problema es que nos contagiemos todos a la vez.

¿Qué valoración hace de las medidas de contención adoptadas por las autoridades sanitarias? Nosotros pedimos medidas más estrictas. Soy madre de tres niños y entiendo perfectamente lo que supone a nivel logístico para una familia el cierre de los colegios. Pero o nos tomamos como población todo esto en serio y hacemos un esfuerzo por no saturar el sistema sanitario y por disminuir la tasa de infección o terminaremos en un escenario que no desearía nadie. Me refiero a tener que decidir a quién se ingresa y a quién se le pone un respirador. No se trata de alarmar pero sí de tomárnoslo con una seriedad que no ha sido suficiente.

¿Qué otras decisiones habría que tomar? Se está limitando todo a Madrid y ya tenemos la experiencia de Italia. Vimos que cerrar una serie de provincias no es suficiente. En vez de ir un paso por detrás es de puro sentido común que si algo no ha funcionado en un país que es un espejo del nuestro se deberían tomar medidas con antelación y con carácter estatal.