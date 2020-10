‘Hay campo para estar cautelosamente optimista’

Sin entrar a discutir la política nacional, no dudo de la mejor intención de los diputados, pero Panamá tiene las mejores tasas de interés de la región por mucho. El cliente hipotecario en Panamá se puede endeudar entre 5.5% o 6.5% si no está en interés preferencial.

La transacción se suponía que iba a cerrar para el 30 de abril y cerramos tres semanas después, no fue un retraso muy grande. Se dio una renegociación en los precios que tiene que ver más con la situación de la pandemia que con una situación particular del banco.

You May Also Like