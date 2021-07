“Hay actuar que ante quienes no respetan la igualdad”

En el caso de la ley anti LGTBI de Orbán, todavía se están dando los primeros pasos. “ No vamos a estar mucho tiempo actuar ante países que no respetan la igualdad, los principios de la Carta (de Derechos Fundamentales de la UE), los valores del Tratado y las leyes de la UE”, expresó este lunes en rueda de prensa la portavoz comunitaria Dana Spinant. Al mismo tiempo, eso sí, avisó de que el expediente “lleva tiempo”, por lo que no habrá medidas en el muy corto plazo.

Si la Comisión llega a la conclusión de que el Estado no cumple sus obligaciones con arreglo a la legislación de la UE, puede enviar un dictamen motivado es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación en un determinado que por lo general va hasta los dos meses. En caso de que se mantenga el incumplimiento, el caso puede ir al Tribunal de Justicia (aunque esto no es lo habitual).

La Comisión Europea quiere acorralar al Gobierno de Viktor Orbán y ya está ultimando su expediente de infracción contra Hungría por la ley anti LGTBI después de que el propio Ejecutivo húngaro defendiera la norma y asegurase que no la va a retirar. A esa retirada le había instado previamente el comisario de Justicia, Didier Reynders, al propio Orbán. La respuesta: no. Y entonces Bruselas ha puesto la maquinaria a funcionar…aunque va a llevar tiempo.

