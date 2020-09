Hay 830 nuevos casos de Covid-19; taxis podrán transportar más de un pasajero de la misma burbuja familiar

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) de este jueves 3 de septiembre revela que en las últimas 24 horas se registraron 830 casos positivos nuevos de la Covid-19 y 16 nuevos decesos por esta enfermedad.

Con estas nuevas cifras se contabilizan 94,914 casos acumulados y 2,046 muertes en total, señala un comunicado del Minsa.

Los pacientes recuperados son 68,198 y los casos activos suman 24,670.

A la fecha se aplicaron 3,522 pruebas, para un porcentaje de positividad de 23.6%, agrega el comunicado.

Mientras que en aislamiento domiciliario hay 23,266 personas, de las cuales 22,866 están en sus casas y 400 en los llamados hoteles hospitales.

Hay 1,401 pacientes hospitalizados, 1,237 se encuentran en sala y 167 en unidad de cuidados intensivos.

Transporte

Para coordinar las acciones a seguir a partir del lunes 7 de agosto, cuando reinicien algunas actividades económicas que estuvieron suspendidas como resultado de la pandemia, el Minsa se reunió con dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Empresa Mi Bus.

Representantes de ambos sectores acordaron aceptar la propuesta del Ministerio para garantizar un transporte seguro a todos los usuarios del sistema público.

A los taxis se les permitirá llevar más de un pasajero siempre y cuando pertenezcan a la misma burbuja familiar y a los usuarios se les recomienda, no manipular la mascarilla dentro de las unidades de transporte, no conversar, no usar teléfono celular y no ingerir alimentos.

Información en desarrollo…





