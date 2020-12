hay 432 detenidos, algunos en España

La operación, bautizada como “Luna Park”, ha sido ejecutada por la Policía Postal de la ciudad italiana de Milán (norte) y ha supuesto la identificación de 81 italianos, de los que por el momento han sido arrestados 17, confirmaron fuentes policiales. No obstante, los arrestos siguen en curso, pues algunos acusados aún no han sido localizados, precisaron.

You May Also Like