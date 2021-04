Hay 20 procesos por abusos en los albergues

Veinte procesos y seis personas detenidas es el resultado de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por los abusos detectados en albergues subsidiados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Mientras, el presidente Laurentino Cortizo sigue sin designar a la persona que regirá los destinos de la entidad, luego de la abrupta salida de Mayra Inés Silvera, el pasado 4 de marzo.

Los diputados de la Asamblea Nacional tampoco se han puesto de acuerdo para definir la fecha en que la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, y la exsubdirectora de la Senniaf Carla García deben acudir al pleno a rendir cuentas por el manejo de los albergues.

El próximo 9 de abril se cumplen dos meses desde que una subcomisión de la Asamblea dio a conocer irregularidades cometidas en los albergues.

Hasta ahora, la ciudadanía no conoce la lista las organizaciones sociales involucradas en los casos. Tampoco hay claridad sobre los responsables de los hechos.

Albergues: la justicia a paso lento y una silla vacía

Cuando faltan pocos días para que se cumplan dos meses de aquel día (9 de febrero) en que una comisión legislativa hizo público un informe que reveló abusos cometidos en albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), las investigaciones que lleva el Ministerio Público por estos casos avanzan a paso lento y la ciudadanía sigue sin conocer cuáles son los centros involucrados.

En la Asamblea, nada El pasado 15 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; a la entonces directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera, y a la exsubdirectora de esta última entidad, Carla García (hoy gobernadora de Panamá). El propósito es que dieran explicaciones de las acciones que adoptaron para proteger los derechos de la niñez. Los diputados no le han puesto fecha a esta citación.

Mientras tanto, el principal puesto de la Senniaf, la dirección, sigue vacante después de que Mayra Inés Silvera renunciara en medio de un escandaloso episodio que incluyó reclamos a la Presidencia de la República.

Hasta ayer, el número de pesquisas que siguen las fiscalías del Ministerio Público ascendía a 20. En principio eran 18, pero según explicaron en la entidad, en los últimos días recibieron dos denuncias más relacionadas con abusos a niños, niñas y adolescentes.

Fuentes ligadas a las investigaciones explicaron que todas las víctimas fueron ubicadas en nuevos centros sociales, como medida de protección. De acuerdo con lo informado, están siendo atendidas por psicólogos, dado que algunas han presentado afectaciones.

A la fecha, seis personas están arrestadas en medio de estos procesos. Se trata de cuatro mujeres y dos hombres. Tres de las mujeres detenidas enfrentan cargos por el supuesto mal manejo de fondos entregados a la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), ubicada en Tocumen. Mientras que otra enfrenta cargos por presunto abuso sexual y actos libidinosos registrados en un albergue de la capital.

También permanece detenido un joven de 23 años de edad, acusado por los delitos de violación y actos libidinosos en perjuicio de un niño de 14 años que estaba refugiado en el centro de rehabilitación de adultos Vida Libre, ubicado en Pacora.

A su vez, otro hombre permanece en prisión por su presunta vinculación con maltrato y abusos de niños, niñas y adolescentes en un albergue ubicado en Ponuga, corregimiento de Santiago, en la provincia de Veraguas. En este caso hay otras dos personas imputadas, pero no detenidas: tienen impedimento de salida del país.

La vacante

Mientras tanto, el presidente Laurentino Cortizo no ha nombrado a la persona que ocupará la dirección de la Senniaf. El pasado 4 de marzo, Mayra Inés Silvera contó en la radio que dejaba la institución y que el 3 de marzo la citaron a la Presidencia de la República, donde le presentaron una carta de renuncia ya redactada que debía firmar.

En ella no detalla las razones de su separación del cargo. No obstante, Silvera dijo haber enviado una nota de renuncia redactada por ella el 25 de febrero, pero que no se la aceptaron. En otra carta que mandó a la junta directiva de la Senniaf, Silvera detalló que la entidad no tiene un registro que especifique de “manera corroborable” y “en tiempo real la identidad de los menores que se encuentran en albergues”, entre otras anomalías.

La Presidencia anunció un proceso para designar al nuevo director o directora. Recientemente, Cortizo dijo que la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, le presentó un informe con buenas candidatas. ¿Quiénes son? No se sabe.