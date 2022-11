Para terminar su anuncio, Pedrerol ha decidido rendir homenaje al seleccionador español una vez más, y esta vez, de forma evidente y contundente. Si ayer Luis Enrique confesó que está “harto de ver haters en el fútbol” y que por eso no le preocupan las críticas como streamer, hoy Pedrerol ha ido más allá usando a ‘Lucho’ como referencia para lanzar una advertencia a sus seguidores con esa provocativa ironía que le caracteriza: “Haters, he venido para quedarme”. Ahora, solo queda ver cómo le irá a Josep Pedrerol en su nuevo proyecto comunicativo.

Al más puro estilo Luis Enrique , que anunció hace escasos días que se haría streamer durante el Mundial, Pedrerol ha empleado expresiones parecidas a las del seleccionador para referirse a esta nueva aventura: “Preguntad lo que queráis, y yo contestaré lo que me apetezca, sin filtros y sin obligaciones , cuando me apetezca”. Pedrerol ha dejado bien claro que hablará cuando él quiera, esté “de mal o de buen humor” , y que ha considerado el Mundial como el momento propicio para iniciarse en el mundo de las emisiones en vivo.

Así, el director del programa deportivo ‘ El Chiringuito ‘ ha confesado a sus seguidores en su perfil de Twitter que llevaba un tiempo meditándolo, y que por fin se ha atrevido a dar el paso: “ Os confieso que la decisión que he tomado no ha sido difícil, porque me apetece mucho . Para hablar con todos, cara a cara, sin tapujos, de lo que queráis “.

