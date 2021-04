‘Hasta que los muertos no sean tus muertos’ no te tomarás en serio el Covid-19, avisan desde un hospital uruguayo

“La gente no cree” en la gravedad del virus, razona el intensivista Francisco Domínguez. “Lo ves en la calle: casi todo el mundo sin tapabocas (…) Hasta que no tiene un pariente acá adentro, no cree”.

“Es así. Hasta que los muertos no sean tus muertos, hasta que no te pase en tu familia, es difícil” que el virus sea visto como una amenaza real, agrega.

“Hasta que los muertos no sean tus muertos” no te tomarás en serio la gravedad de la Covid-19, dice el personal médico de un hospital privado en Uruguay, el país suramericano que pasó de ser un modelo en la gestión de la pandemia a liderar los rankings de contagios y muertes recientes por la enfermedad en términos relativos.

