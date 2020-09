Hasta pronto, doctor Orlando Antonio Barsallo

Las misas de novenario son transmitidas hasta el miércoles 23 de septiembre en la página de Facebook de la Fundación Lumen Christi @flumenchristi de lunes a viernes a las 7:00 p.m. sábado a las 7:00 a.m. y domingo a las 10:00 a.m. y a través de la cuenta de instagram de la @iglesiadeguadalupe de lunes a sábado a las 5:00 p.m. y domingo a las 12:15 p.m.

You May Also Like