Hasta el 30% de las personas con depresión no responde a los tratamientos

Por otra parte, Álvarez ha aclarado que “ la depresión no es estar triste “, ni tampoco tener un problema adaptativo o cuando se tiende a ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. “La depresión es una enfermedad que aparece de una forma muchas veces sin poder relacionarla con ningún acontecimiento biográfico ni vital, a veces sí. Es una enfermedad muy grave que cursa con síntomas como la incapacidad total de sentir placer (social, familiar, laboral o sexual). Cualquier cosa que hagamos no se siente satisfacción “, ha argumentado.

