¿Hasta dónde puede llegar la Inteligencia Artificial?, ¿podría llegar a sustituir a las personas?

Dabus se trata de un sistema de aprendizaje automático que es capaz de generar ideas e inventar productos y es un dispositivo destinado para el arranque autónomo de la sensibilidad unificada. En un principio se rechazó la solicitud del registro al no tratarse de una persona física, sin embargo, el juez Jonathan Beach aclaró que la ley australiana no menciona específicamente que las patentes tienen que ser inventadas por un humano, por lo que una Inteligencia Artificial puede aparecer como creadora.

Es fácil de obviar que las ventajas de la IA son infinitas, ya que facilitan la producción, son rápidas en los procesos de creación, solucionan errores e incluso aportan nuevas ideas, no obstante, todavía no es legal en muchos países que este avance tecnológico pueda patentar inventos.

