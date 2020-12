¿Hasta cuándo abusarás Catilinia de nuestra paciencia?

El caso de la Alcaldía de Panamá es tal vez el ejemplo más evidente y triste. Todos los adelantos en materia de recuperación de espacio público y áreas verdes, por ejemplo, no solo se detuvieron sino que retrocedieron, mientras los funcionarios formados en diversas áreas del gobierno local, fueron sustituidos por militantes y activistas políticos sin formación ni experiencia alguna. La consecuencia ha sido el deterioro de la calidad de los servicios que presta el Municipio, desde la entrega de las placas de los carros hasta la poda de árboles. Y así en cada ministerio, en cada institución, en cada oficina pública. La voracidad por la planilla estatal no parece tener fin.

Entre los compromisos no cumplidos está la aprobación de una serie de leyes que son vitales para cerrar el círculo de la impunidad que tanto daño le ha hecho y sigue haciendo al país. Y, por supuesto, puede alegarse que ninguna de esas leyes hubiera tenido acogida entre los diputados que hoy tenemos, porque hubiese sido atentar contra su modus vivendi. Sin embargo, el señor presidente pudo al menos hacer el intento de llevar los proyectos a la Asamblea, después de mostrar una postura inequívoca en el Consejo de Gabinete. No sucedió.

