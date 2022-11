Son muchos los artistas que han rechazado actuar en el Mundial de Qatar 2022 como denuncia al incumplimiento de la promesa del país de respetar los Derechos Humanos. Y, a esta lista, ahora se ha sumado el nombre de Alicia Keys, aunque no se ha pronunciado sobre los motivos de su negativa.

Rod Stewart, Shakira y Dua Lipa son algunos de los cantantes más conocidos que han rechazado públicamente las ofertas millonarias para actuar, y ahora también lo ha hecho la intérprete de Girl on Fire.

Así lo ha revelado en El món a RAC 1 Barbarana Pons, coreógrafa de la ceremonia inaugural de este domingo en Qatar. “No sabemos cuáles son los motivos, hasta ayer sabíamos que venía, incluso pensaba que ya había aterrizado”, ha contado en el programa de radio catalán.

De este modo, Alicia Keys no cantará, pero no ha confirmado si su negativa es por el mismo motivo que el resto de artistas. De hecho, Pons ha señalado que la razón podría ser más bien logística. “Hacía días que nos estábamos peleando con ella por el piano […] Ya he hecho una Champions con ella y me saltó con el piano. No quisimos meterlo porque no podíamos poner nada en el césped, estaba todo milimetrado”.

Además, la coreógrafa ha hablado de la negativa de Shakira a actuar, algo que ella contradice. “A Shakira jamás la hemos tenido en la lista“, ha asegurado.

Tal y como ha informado la coreógrafa, la ceremonia de apertura será un medley de muchas canciones de otros años del Mundial, incluida el Waka Waka de Shakira.