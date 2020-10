Hasta 90.000 personas en España tienen la enfermedad de Chagas, curable pero peligrosa si no se detecta a tiempo

En la actualidad existen dos tratamientos disponibles para tratar la infección. Se trata de benznidazol y nifurtimox , dos fármacos que matan al parásito En la fase aguda y en caso de trasmisiones en el embarazo, son muy eficaces y matan al parásito casi en el 100% de los casos. La fase crónica es más difícil de tratar. También pueden utilizarse estos fármacos para evitar que la enfermedad progrese, sobre todo en personas asintomáticas y con otras patologías, pero no suele terminar con la infección y produce muchos efectos secundarios, por eso no se recomienda en embarazadas ni a las personas con insuficiencia renal o hepática . Tampoco se recomienda en caso de adultos infectados que ya presentan complicaciones cardiacas o digestivas por su escasa eficacia y sus importantes efectos secundarios.

