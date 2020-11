Hasta 60 horas de autonomía, así son los auriculares ‘bluetooth’ y de diadema que hoy cuestan por 24 euros

Si bien es cierto que el precio ayuda a decantarse por este modelo de Mpow, hay algunas características que logran que esta oferta sea, prácticamente, irrechazable. Además de apostar por un diseño over ear cómodo y ergonómico que asegura poderlos llevar tantas horas como deseemos, este gadget destaca por la gran autonomía que ofrece a los usuarios: hasta 60 horas con una sola carga . Una característica difícil de encontrar en otros modelos a la que se une su sistema de cancelación de ruido para asegurar que nuestras play list o llamadas de teléfono no sufren ninguna interrupción.

You May Also Like