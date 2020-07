Hasta 35 horas de autonomía por menos de 20 euros, así son los auriculares que protagonizan hoy las ‘flash’ de Amazon

En nuestra maleta estival, nunca pueden faltar los libros (algunos de esos títulos que tienes que leer una vez en la vida) y unos auriculares para escuchar música. Ambos nos acompañarán en nuestras jornadas bajo el sol de la playa o la piscina y, también, serán los encargados de hacer más llevadero el trayecto hasta nuestro destino. Y es que, a no ser que optemos por el coche, si viajamos en tren, avión, autobús u otros medios de transporte no debemos molestar a otros pasajeros. Por ello, en el caso de la música, l a mejor opción es optar por unos auriculares que nos permitan disfrutar de nuestra playlist preferida y que esta nos haga el viaje más corto sin que el resto de personas tengan que estar escuchando.

