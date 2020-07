Hasta 300 mil panameños perderán sus puestos de trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pronosticó que el desempleo en América Latina y el Caribe podría aumentar de 8% hasta el 13% en su población económicamente activa.

Versión impresa





En Panamá, economistas afirman que la tasa desempleo podría llegar al 15% al fin de año, lo que significa que entre 250 mil y 300 mil personas perderían sus puestos de trabajo debido a la pandemia del Coronavirus.

“Ese aumento sin precedentes en la tasa de desocupación regional implica un récord histórico de 41 millones de desempleados, lo cual va a repercutir sobre la estabilidad económica y social de nuestros países”, explicó el Director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

El más reciente pronóstico del Banco Mundial estima una caída en el crecimiento económico de -7.2% lo cual llevaría la tasa de desocupación hasta 12.3%, mientras que si se consideran los últimos datos del FMI de una contracción de -9.4% los niveles de desempleo llegarían hasta 13%.

René Quevedo, experto en temas laborales, indicó que en Panamá el 15% de los trabajadores perderán sus empleos, afectando particularmente a jóvenes y mujeres.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

Sin embargo, destacó que la clave es cómo estimular el consumo. “Si no hay consumo no hay ventas, si no hay ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay empleo”.

Destacó Quevedo que la sostenibilidad laboral depende de la demanda. Si 250 mil trabajadores pierden sus trabajos, 1,640,000 lo mantendrán. Tomando como base que un salario promedio en Panamá fue de $721.90 (agosto 2019) y asumiendo un gasto promedio mensual de $500 mensuales por parte de estos trabajadores que mantendrán sus fuentes de ingreso, se inyectaría $835 millones mensuales de consumo a la economía (más de $10 mil millones anuales), previo restablecimiento de todas las actividades económicas y libertad de movimiento de personas y mercancías a lo largo del territorio nacional.‘

79 mil personas perderán su empleo antes de septiembre, según algunas proyecciones. 13% podría ser la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe, según la OIT.

VEA TAMBIÉN: Apede: Tejido empresarial se debilita con cada día que avanza la crisis

Indicó que Panamá debe reactivar urgentemente su economía y generación de empleo, en el marco de severas restricciones originadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y una grave crisis de liquidez en el sistema productivo, en un entorno de estrechez fiscal que limita la capacidad de intervención del Estado y el cuarto nivel más alto de endeudamiento (Deuda/PIB) de Latinoamérica.

El sector financiero (Bancos, Financieras y Empresas de Seguros) no escapará el embate del COVID-19 y despedirán a unos 12 mil trabajadores asalariados, 26% de su fuerza laboral. “El im pacto es inminente e inevitable”.

Indicó que el comercio perderá a 100 mil trabajadores (entre formales e informales), la Industria y la Logística, 40 mil cada una, y los Hoteles y Restaurantes reducirán 30% de su fuerza laboral. 35% de los empleos en riesgo pertenecen a jóvenes menores de 30 años y más de 100 mil mujeres se vean afectadas.

Hasta la fecha, solo se han reactivado 20,9258 contratos (8%) de los 260 mil contratos suspendidos y registrados en MITRADEL.

Según las últimas proyecciones, 79 mil de estos trabajadores serán despedidos antes de septiembre 2020.

Por su parte el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Samuel Moreno, indicó que es una situación muy compleja, por lo que han analizado y planteado la necesidad de ir abriendo los bloques en algunas provincias o regiones como Azuero y Coclé.

VEA TAMBIÉN: Cámara de Comercio plantea ampliar el plan Panamá Solidario

Recomiendan además que la apertura de los bloques económicos contemple procesos de encadenamiento. Es decir, que si hay una actividad del bloque 5 que tiene relación con una actividad del bloque 3 que se le permita abrir.

“En la medida que eso se vaya haciendo desde el punto de vista de salud y economía podemos apalancar esos empleos necesarios para que el impacto sea lo más bajo posible para este año”, advirtió.

“Estimamos que cerraremos el 2020 con tasa de desempleo entre 13 y 15% que nos pone en situación compleja, pero no tan perjudicial como en otras economías, pero la población debe seguir protocolos de salud para que se puedan abrir los bloques y se reactive el empleo. El cierre total registraría una caída del producto interno bruto entre un 2 o 4%”, señaló.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!