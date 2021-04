hasta 300.000 prevén cerrar sus negocios

Ante esta situación, los autónomos han pedido al Gobierno prorrogar del cese de actividad más allá del 31 de mayo para poder seguir adelante y no tener que echar el cierre. “Hemos ido por detrás de la pandemia, no hemos sido capaces de anticiparnos. Las ayudas directas llegan muchos meses más tarde de lo que las solicitamos . Es más, llegan mucho más tarde al BOE porque a las cuentas de las empresas no lo harán hasta verano. Se tiene que impulsar cuanto antes la prórroga del cese de actividad para los autónomos y buscar una salida a la regulación de los ERTES, cuyo plazo expira el 31 de mayo”, ha afirmado Lorenzo Amo r, presidente de ATA.

