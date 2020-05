Hasta 25% de descuento en ToysRus para que los niños den sus primeros pasos… ¡sobre ruedas!

Los más pequeños de la casa son una fuente inagotable de energía. Por eso, y para evitar que al llegar la noche estén más activos de lo necesario y no logren descansar, es fundamental llenar sus días de actividades que estimulen sus infinitas ganas de aprender y, además, los agote lo suficiente para que la hora de irse a la cama no se convierta en una batalla. Aunque con las actividades indoor ya les basta para caer rendidos, ya sea después de participar en una yincana casera o de hacer su primera receta, no hay nada como salir a la calle para que la hora de dormir llegue antes de lo previsto.

