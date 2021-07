Hasta 23 millones de niños no recibieron sus vacunas ordinarias en 2020 por la pandemia de la covid-19

La OMS y UNICEF indican, no obstante, que la preocupación no se limita a las enfermedades propensas a los brotes. Las tasas de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) , que protege a las niñas contra el cáncer de cuello uterino, que ya son bajas, se han visto muy afectadas por el cierre de las escuelas.

“Estas pruebas deberían ser una clara advertencia: la pandemia de COVID-19 y las perturbaciones relacionadas con ella nos han hecho perder un valioso terreno que no podemos permitirnos , y las consecuencias se pagarán en las vidas y el bienestar de los más vulnerables. Incluso antes de la pandemia, había señales preocupantes de que estábamos empezando a perder terreno en la lucha por la inmunización de los niños contra las enfermedades infantiles prevenibles, incluso con los brotes generalizados de sarampión de hace dos años. La pandemia ha empeorado una mala situación. Con la distribución equitativa de las vacunas contra la COVID-19 en la mente de todos, debemos recordar que la distribución de las vacunas siempre ha sido desigual, pero no tiene por qué serlo”, ha añadido la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Las interrupciones en los servicios de inmunización fueron generalizadas en 2020, siendo las regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental de la OMS las más afectadas. Al reducirse el acceso a los servicios de salud y la difusión de la inmunización, el número de niños que no recibieron ni siquiera sus primeras vacunas aumentó en todas las regiones. En comparación con 2019, 3,5 millones más de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP-1), mientras que 3 millones más de niños no recibieron su primera dosis de sarampión .

