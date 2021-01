hasta 150 casos de abusos, racismo o amenazas

Un nuevo escándalo sobrevuela ya el fútbol inglés después de las acusaciones de un canterano del Fulham con respecto a su etapa en las categorías inferiores del club. Max Noble denunció haber sufrido abusos, amenazas y racismo en los años como jugador en la academia ‘cottager’ y se le han sumado hasta 150 personas más de diversas canteras, según ha informado ‘BT’.

El futbolista denunció que fue extorsionado por el club para que firmase con un agente que la entidad recomendaba o de lo contrario sería expulsado del equipo, así como que le obligaron a tomar analgésicos para seguir entrenando y jugando, o que se negaron a cubrir su operación de rodilla poco antes de que finalizara su beca. Todo ello, bajo un marco de racismo y preferencia sobre los futbolistas blancos, según Noble.

“No nos permitían almorzar en el comedor, así que nos hicieron sentarnos en ese sucio vestuario después de que todos lo hubieran usado. Había barro por todas partes y simplemente ponían sándwiches en una bandeja en el suelo para que comiéramos. Eso pasó durante dos meses”, relata. “Tenía depresión, ansiedad, todo ese trauma, casi me mata. Me deprimí mucho. Me volví tan recluso que no quería hablar con ninguno de mis amigos”.

“Si sacas a un niño de la escuela le debes cuidados posteriores. Eso es. No puedes prometerles el mundo y luego ignorarlos cuando están deprimidos o están pasando por lo que yo tuve que pasar. No le deseo eso a nadie. El sistema de academias está fallando, se puede ver solo por los números, está fallando por completo”, reclama Noble.

“Tenía depresión, ansiedad, todo ese trauma, casi me mata”

El galés también denuncia los abusos sufridos en el aspecto mental, sobre todo siendo un niño. “Que un adulto les mienta a los niños, los enrede para hacer algo y luego, de repente, le retire todo su apoyo y le diga: ‘Es tu culpa que no lo lograste, no trabajaste lo suficiente, no escuchaste, no te quedaste en el campo de entrenamiento el tiempo suficiente, ni llegaste lo suficientemente temprano… Es un escándalo de abusos“, incide.

Noble ha sido contactado ya por más de 150 personas denunciando situaciones similares de abuso o racismo, y busca que exponiendo su caso se pueda poner fin a este problema estructural. “El sistema de academias está fallando, se puede ver sólo por los números, está fallando por completo”, concluye.

Por su parte, el Fulham ha comunicado que ha abierto una investigación al respecto y desaprueba este tipo de conductas. “Condenamos el acoso, el racismo y la discriminación en cualquier forma y trabajamos duro para asegurarnos de que no tengan lugar aquí. El club investigará los reclamos históricos y se pondrá en contacto con todas las partes relevantes”, explicaron.