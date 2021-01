hasta 130 euros menos al año

La razón, explica, es que no hay expectativas de subidas en los tipos de interés en Europa al menos en los próximos dos años, ni tampoco, una modificación de la tasa de depósito del BCE. No obstante, reconoce que el hecho de que esté ligeramente por debajo podría indicar que las expectativas del mercado es que todavía el BCE pueda llegar a rebajar más su tasa de depósito de ese -0,5 % actual.

You May Also Like