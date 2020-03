Hasta $10,000 de multa para tiendas que incumplan margen de ganancia en productos de aseo y limpieza

Explica que un consumidor sostenible es aquel que no desperdicia, consume lo necesario, lo adecuado, utiliza productos biodegradables, no contamina, cuida el ambiente y no es excesivo. “Hay que darle la vuelta a las malas prácticas y convertirnos en consumidores sostenibles”.

Señaló que el tema de acaparamiento generado en los últimos días con productos de aseo y limpieza no es más que la falta de educación al consumidor. “Lamentablemente en momentos de crisis y desabastecimiento el consumidor no tiene la racionalidad para ajustarse y competir con acciones racionales ante la inflación de los precios”, apuntó.

“Si se aprecia que de pronto hay comercios que milagrosamente sacan productos que se habían agotado a la venta, cabe efectivamente aplicar el control de precios a estos productos, pero no debe quedarse solo ahí. Hay que aplicar sanciones distributivas por parte de otras entidades del Estado como Aduanas y Ministerio de Comercio e Industrias, suspendiendo la licencia comercial, es decir, no solo aplicar la medida de control de precios -que es el error que ha cometido este Gobierno y el anterior- hay que perseguir a los distorsionadores del mercado”, dijo Fletcher.

