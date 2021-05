¿Has vendido artículos en Wallapop? Esto es lo que tienes que declarar a Hacienda

Por lo tanto, si se vende por debajo del precio de compra, el fisco entenderá que no existe ganancia alguna y no se deben pagar impuestos . Ahora bien, si se vende un producto con una ganancia patrimonial esta se deberá incluir en la base imponible del ahorro. Es decir, si se vende un artículo que valía originalmente 500 euros y su valor se ha revalorizado con el paso de los años hasta los 1.000 euros, se deberán pagar impuestos por esos 500 euros de ganancias, que, para este caso concreto, serían de un 19%.

Desde el punto de vista legal, al usar plataformas como Wallapop, eBay, Vinted o Vibbo , existe la obligación de pagar impuestos. No obstante, la clave reside en saber si ha habido o no una ganancia patrimonial, es decir, si el vendedor ha obtenido un beneficio económico por la venta de un artículo concreto. “Solo habría que tributar por el IRPF si el importe de la venta ha sido superior al de la compra, lo cual no es habitual en este tipo de plataformas, ya que normalmente se suelen vender productos por un precio más bajo del precio al que se compró originalmente”, explican desde TaxScouts en el Consultorio de Finect.

Tanto es así que muchos usuarios han pasado de vender artículos de forma puntual a utilizar estas plataformas para obtener cierta rentabilidad. Pero vender artículos y ganar dinero de manera gratuita, aunque puede sonar atractivo, no es del todo verdad. Hacienda vigila y lo hace cada vez más sobre los usuarios que no rinden cuentas al fisco tras la venta de determinados productos. Pero, ¿es necesario declarar las ventas de todo lo que se vende en Wallapop y otras plataformas similares?

