“Has sido una amiga maravillosa y que recordaré feliz y luminosa”

Personalidades de toda índole han despedido así a la talentosa fotógrafa en redes sociales. Su amigo personal y periodista deportivo, Fran Guillén, la despidió así en Twitter: “Lo fácil sería decir ahora que has sido un ejemplo de fuerza y de dignidad, pero me darías una torta en el brazo porque odiabas esa autocomplacencia. Así que lo dejaré en que has sido una amiga maravillosa y que te recordaré feliz y luminosa . Hasta siempre”.

