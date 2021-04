Harvey Weinstein apela su condena por delitos sexuales de 23 años de cárcel

“Con un año por detrás y con las emociones sosegadas, la transcripción del caso confirma lo que siempre hemos creído: que el señor Weinstein no recibió un juicio justo “, ha señalado Arthur Aidala, uno de sus abogados, según The Wall Street Journal.

En un escrito de 166 páginas, la defensa del productor hollywoodiense considera que esas mujeres no deberían haber sido escuchadas y dice que sus testimonios influyeron en el jurado, lo que terminó en un juicio al carácter de Weinstein y no por los supuestos hechos de los que se le acusaba.

Weinstein, que siempre ha defendido su inocencia, argumenta que el juicio en su contra no fue justo , entre otras cosas, porque se permitió testificar a varias mujeres que habían denunciado supuestos abusos a pesar de que en el proceso no se juzgaban esas acusaciones en concreto.

