¿Harto del polvo? Así es la aspiradora sin cable de Philips que promete un resultado impecable en tiempo récord

Cabe destacar que este modelo está dotado de una luz LED que nos acompaña por los rincones más recónditos para asegurar que la suciedad oculta deja de formar parte de la decoración de nuestro hogar. Un dato que interesará a los locos por la limpieza que no descansan hasta saber que no queda rastro de polvo en ninguna habitación.

Tal y como aseguran desde Philips, con esta aspiradora de mano no hay mota de polvo que se resista, pues es capaz de trabajar en todas las direcciones, gracias a su cepillo de 360º , y a gran velocidad, poniendo en marcha su motor Digital PowerBlade diseñado para lograr una succión completa. Además, no hay que preocuparse por su autonomía sin cable, pues cuenta con una batería de iones de litio que proporciona hasta 65 minutos de autonomía en modo estándar y 21 minutos en modo turbo. Tiempo más que suficiente para lograr que nuestra casa deje de estar patas arriba y reluzca desde el suelo hasta las paredes, sin olvidar los textiles que la decoran.

Los robots aspiradores se han convertido en los auténticos reyes del hogar, pero todavía no han conseguido desbancar a las aspiradoras. Aunque no hay quien les niegue a los primeros que han conseguido hacer más cómodas la costosa tarea de aspirar y barrer, hay quien prefiere ver con sus propios ojos (y sin confiar en los resultados de la robótica) que la limpieza se está efectuando y que los resultados son los que bien merece una casa limpia. Y, para ello, las aspiradoras convencionales son la mejor opción.

