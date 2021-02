Harry y Meghan: 7 cosas que aprendimos sobre los duques de Sussex y su vida en California en su entrevista con James Corden

“Estoy mucho más cómodo con The Crown que viendo las historias que se escriben sobre mi familia, mi esposa o yo mismo. Es la diferencia entre algo que sabes que es obviamente ficticio [ The Crown ] y lo puedes tomar como quieras o esto otro [la prensa] que se presenta como hechos porque supuestamente son las noticias. Tengo un verdadero problema con eso”.

En su paseo, Corden y el príncipe Harry se detuvieron en la mansión que se usó para rodar la famosa serie de los años 90 The Fresh Prince of Bel-Air (traducida como “El príncipe del rap en Bel-Air” o “El príncipe del rap”).

“Hice lo que cualquier esposo o padre haría, me dije ‘necesito sacar a mi familia de aquí’ , pero nunca nos marchamos. Nunca me iré. Siempre estaré contribuyendo. Mi vida es el servicio público”.

