Harry Styles no es el ‘Nuevo Rey del Pop’

Estas declaraciones se suman a las que dio en su momento Taj Jackson, sobrino de Michael Jackson, a través de Twitter: “No hay un ‘Nuevo Rey del Pop’. Ese título que le da Rolling Stone no le pertenece y no se lo ha ganado; mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. Retiren ese titular. Sin faltar al respeto a Harry Styles, es mega talentoso. Pero denle su propio título”.

“Tiene su propio género y lo cierto es que Harry me parece un artista increíble”, ha asegurado Prince, antes de soltar un ‘pero’. “Sin embargo, creo que quien de verdad se ganó el apodo de ‘El Rey del Pop’ fue mi padre”, ha puntualizado, añadiendo que todo tiene que ver con “el acceso a la información y a la popularidad y a la fama no era tan fácil entonces como hoy”.

