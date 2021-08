Harry Kane decide permanecer en el Tottenham

El delantero del Tottenham Harry Kane anunció este miércoles en su perfil de Twitter que renunciaba a abandonar el Tottenham este verano, después de querer irse al Manchester City para aumentar sus chances de ganar títulos por fin.

“Voy a quedarme en el Tottenham este verano y estaré concentrado al 100% para ayudar al equipo a triunfar”, escribió el ariete y capitán de la selección inglesa.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021